Elvetienii au aprobat, prin referendum, relaxarea regimului de acordare a cetateniei

60,4% dintre elvetieni au votat la referendum in favoarea propunerii Guvernului.Propunerea vizeaza relaxarea regimului de acordare a cetateniei imigrantilor din a treia generatie, insa opozantii ei au sustinut ca aceasta deschide calea relaxarii procesului de acordare a cetateniei pentru toti rezidentii permanenti din Elvetia.Cetatenia elvetiana nu este un lucru garantat nici macar pentru persoanele care se nasc in Elvetia. De asemenea, o persoana trebuie sa locuiasca cel putin 12 ani in tara inainte de a aplica pentru cetatenie, iar procesul este considerat extrem de dificil si complex.Un solicitant trebuie sa treaca de mai multe teste si interviuri cu angajati guvernamentali, iar intregul proces de acordare a cetateniei poate sa fie unul scump.Aproximativ 25% din populatia tarii este reprezentata de rezidenti permanenti, care nu detin cetatenie.