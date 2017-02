Germania are un presedinte rosu, pe Frank Walter Steinmeier, de la SPD

Duminica la ora 12:00 la Berlin s-a reunit Adunarea Federala, pentru alegerea unui nou presedinte de stat. Din capul locului, candidatul cu cele mai mari sanse a fost social-democratul Frank Walter Steinmeier (61 de ani), fost ministru de externe in cabinetele Merkel I si III.Mai mult chiar, Steinmeier ca presedinte de stat a fost propus de Angela Merkel, cu care a coabitat politic intr-o armonie rara pentru oponenti politici si fosti contracandidati la functia de cancelar. Steinmeier e „de-al casei“ si nu rezerva surprize in anul alegerilor generale din Germania. Fara a fi considerat pro-rus, el s-a pronuntat anul trecut in favoarea ridicarii sanctiunilor economice ale UE fata de Rusia.Presedintele Germaniei nu se alege prin vot direct al populatiei, ci de catre membrii Adunarii Federale, in numar de 1.260. Intre acestia, 630 sunt parlamentari din Bundestag, iar ceilalti 630 sunt personalitati din societatea civila, economie si sport, nominalizati de parlamentele regionale. Alegerile se fac in maximul trei tururi, in primul tur fiind necesara o majoritate absoluta, de 631 de voturi.