Jean-Claude Juncker anunta ca nu va candida pentru un nou mandat la conducerea Comisiei Europene si vorbeste despre "un tablou sumbru al situatiei UE"

Fostul premier luxemburghez in varsta de 62 de ani a devenit presedintele Comisiei Europene in noiembrie 2014, fiind desemnat de sefii de stat si de Guvern din statele membre si confirmat de Parlamentul Europen. Juncker a fost, anterior, presedintele Eurogrup, care reuneste ministrii de Finante din tarile membre.Mandatul presedintelui Comisiei Europene este de 5 ani si sunt permise doua mandate.In interviul citat, Jean-Claude Juncker vorbeste despre un tablou sumbru al starii Europei: "A venit vremea ca cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sa dea dovada de unitate, coeziune si coerenta? Eu spun da cu privire la Brexit sau Trump (...) Dar am unele indoieli justificate."In opinia lui Juncker, UE se deplaseaza in directii diferite, in unele tari, care sunt cu greu compatibile. "Ungurii si polonezii vor exact acelasi lucru ca si germanii sau francezii? Am dubii mari."Presedintele CE a vorbit si despre Brexit: ""Britanicii vor reusi, fara prea mare dificultate, sa divizeze celelalte 27 de tari membre. Ei stiu deja foarte bine cum sa faca acest lucru."Presedintele Comisiei Europene a mai atras atentia, in interviu, si asupra faptului ca Marea Britanie nu are niciun drept sa inceapa negocierea de acorduri comerciale distincte.