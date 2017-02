Aeroportul din Hamburg, evacuat temporar dupa ce o substanta necunoscuta a fost gasita in zona controalelor de securitate

O purtatoare de cuvant a politiei a anuntat initial ca substanta a fost gasita in zona in care sunt verificate bagajele calatorilor, fara a putea da informatii despre natura acestei substante. Politia a anuntat ulterior ca este vorba despre o substanta coroziva.mediat dupa declansarea alertei, in zona s-au deplasat ambulante si autospeciale ale pompierilor.Pompierii incearca sa determine sursa scurgerii acestei substante corozive.Pasagerii au fost evacuati din aeroport, insa li s-a permis din nou accesul la scurt timp dupa.Potrivit site-ului flightradar24.com, care urmareste cursele aeriene, mai multe zboruri au fost redirectionate cate alte aeroporturi dupa incident.