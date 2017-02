Referendum pentru relaxarea legislatiei de acordare a cetateniei in Elvetia

Referendumul are loc la capatul unei campanii marcate de mesaje islamofobe si concentrate pe adancirea clivajelor din societate.Cetatenia elvetiana nu este un lucru garantat nici macar pentru persoanele care se nasc in Elvetia. De asemenea, o persoana trebuie sa locuiasca cel putin 12 ani in tara inainte de a aplica pentru cetatenie, iar procesul este considerat extrem de dificil si complex.Un solicitant trebuie sa treaca de mai multe teste si interviuri cu angajati guvernamentali, iar intregul proces de acordare a cetateniei poate sa fie unul scump.O noua propunere legislativa ar putea sa le permita imigrantilor din a treia generatie sa evite o parte din birocratie, insa oponentii sustin ca masura deschide calea pentru relaxarea procesului de acordare a cetateniei pentru toti rezidentii permanenti din Elvetia.Aproximativ 25% din populatia tarii este reprezentata de rezidenti permanenti, care nu detin cetatenie.Opozitia a condus o campanie extrem de agresiva si a tiparit mai multe postere care sugereaza ca masura de relaxare a regimului de acordare a cetateniei va duce la "islamizarea" natiunii alpine.