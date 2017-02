Vicepresedintele CE avertizeaza: Grecia si creditorii internationali risca instabilitatea zonei euro daca discutiile pentru evaluarea reformelor treneaza

"Nu este momentul sa revenim la instabilitate financiara", a declarat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei Europene si seful serviciului financiar al UE, pentru publicatia germana Welt am Sonntag."Reformele din program vizeaza imbunatatirea competitivitatii economiei Greciei si sa dea grecilor speranta unui viitor stabil si sigur", a adaugat Dombrovskis.Grecia si creditorii internationali au facut progrese substantiale in discutiile de vineri pentru eliminarea diferentelor asupra reformelor.Presedintele Eurogrup (ministrii de Finante din zona euro), Jeroen Dijsselbloem, a declarat ca discutiile de vineri au adus toate partile mai aproape de etapa in care creditorii pot trimite o delegatie de experti in Grecia pentru a pregati raportul asupra implementarii seriei de reforme convenite.O vizita de evaluare ar deschide drumul unei decizii a zonei euro de deblocare a unei noi transe imprumuturi pentru Grecia, fara de care tara nu isi va putea plati datorii scadente in iulie.Premierul grec Alexis Tsipras a spus sambata ca, in opinia sa, evaluarea va avea un rezultat pozitiv, dar a reiterat ca Atena nu va acceata solicitari "ilogice" din partea creditorilor.