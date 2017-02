Orasul grec Salonic, evacuat partial din cauza unei bombe din al Doilea Razboi Mondial

Bomba de 250 de kg a fost descoperita la circa 5 metri adancime, in timpul unor lucrari de excavare efectuate la o benzinarie.Circa 72.000 de persoane care locuiesc pe o raza de 2 km in jurul zonei in care a fost descoperita bomba au fost rugati sa isi paraseasca casele. Este una dintre cele mai mari operatiuni de evacuare inregistrate in Grecia pe timp de pace. Locuitorii din aceasta zona au fost dusi, cu autobuze, catre sali de sport, stadioane si cafenele, a precizat politia.Refugiatii si imigrantii care traiesc intr-o fabrica abandonata aflata in apropiere vor fi si ei evacuati duminica, urmand sa fie dusi intr-o vizita la un muzeu din Salonic, a informat Ministerul pentru Migratie.Expertii militari vor incerca sa dezamorseze bomba la fata locului. Operatiunea complexa ar urma sa dureze ¬cel mult sase ore¬, a precizat guvernatorul regional Apostolos Tzitzikostas pentru Greek TV.