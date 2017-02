Coreea de Nord a efectuat un nou test cu racheta balistica. Seul si Tokyo critica actiunea Phenianului. SUA incearca sa evite escaladarile

In cadrul unui scurt discurs sustinut in Florida, Donald Trump nu a facut niciun comentariu cu privire la acest test, ce constituie o incalcare a numeroase rezolutii a Consiliului de Securitate a ONU, insa l-a asigurat pe premierul japonez Shinzo Ave, aflat in vizita in SUA, ca are sustinerea sa "100%".Racheta a fost lansata in jurul orei 7:55 (sambata, 22:55 GMT) de la baza aeriana din Bandhyon, situata in vestul Coreei de Nord, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii.Racheta a parcurs circa 500 de kilometri inainte de cadea in Marea Japoniei (numita Marea Orientala de catre nord coreeni), a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al ministerului. "Tipul exact al acestei rachete balistice ramane sa fie determinat", a adaugat reprezentantul ministerului sud-coreean.Pentru autoritatile de la Seul, acest test "vizeaza sa atraga atentia lumii catre Coreea de Nord care se lauda cu capacitatile ei nucleare si in domeniul rachetelor". "Estimam si ca este vorba de o provocare armata destinata sa testeze reactia noii administratii americane conduse de presedintele Trump", adauga ministerul intr-un comunicat de presa.Este primul test balistit efectual de Phenian dupa alegerile americane din noiembrie.In momentul testului, noul presedinte american isi petrecea weekendul in resedinta sa de lux din Florida, impreuna cu premierul Abe, aflat in SUA de vineri."Vreau ca toata lumea sa inteleaga si sa fie constienta ca Statele Unite sprijina Japonia, marele sau aliat, 100%", a declarat Trump.