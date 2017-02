Turcia: Autorul atacului din noaptea de Revelion, in care si-au pierdut viata 39 de persoane, pus oficial sub acuzare

Abdulgadir Masharipov, prins de politie in data de 16 ianuarie, a fost acuzat oficial de apartenenta la o grupare terorista, ucidere din culpa, detinere de arme si tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale, scrie agentia Anadolu.Statul Islamic a revendicat atacul la o zi dupa tragedia de la clubul exclusivist reina, amplasat pe malul Bosforului, spunand ca este o razbunare pentru desfasurarea de operatiuni militare turce in Siria.Turcia, membru NATO, face parte din coalitia internationala americana, care lupta impotriva militantilor jihadisti si a lansat in august o incursiune militara in Siria invecinata, intr-o incercare de a indeparta militantii sunniti, dar si militiile kurde, de granitele sale.