Donald Trump spune ca va diminua costul proiectului zidului de la granita cu Mexic

Trump a facut anuntul prin intermediul a doua postari pe Twitter, fara a preciza cu cat va scadea pretul constructiei.Reuters a publicat joi detalii dintr-un raport intern al Departamentului de Securitate Interna unde pretul zidului era estimat la 21,6 miliarde dolari. In timpul campaniei prezidentiale, Trump a anuntat ca pretul se va ridica la 12 miliarde dolari."Citesc ca marele ZID de la granita va costa mai mult decat credea initial guvernatorul, dar nu m-am implicat in…proiectare si negocieri inca", a scris pe Twitter Trump, aflat in Florida, unde il primeste pe premierul japonez Shinzo Abe."Cand voi face asta, precum s-a intamplat si cu avioanele de lupta F-35 si Programul Air Force One, pretul va SCADEA MULT!", a adaugat presedintele american.