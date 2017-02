Autoritatile austriece cauta o dublura a lui Adolf Hitler, vazuta de mai multi martori in Braunau, localitatea natala a liderului nazist

"L-am vazut adesea pe acest domn in Braunau si m-am intrebat daca asta inseamna ceva", scrie publicatia Oberoesterreichische Nachrichten citand comentari postat de un localnic de pe pagina sa de Facebook, alaturi de o fotografie a unui barbat care seamana cu Hitler.Adolf Hitler s-a nascut in 1889 in Braunau am Inn, o localitate ce facea parte la acea vreme din Austro-Ungaria.Procurorii au confirmat ca investigheaza cazurile.Barbatul, a carui varsta a fost estimata ca fiind intre 25 si 30 de ani, a fost vazut ultima oara intr-o librarie din Braunau, rasfoind prin reviste despre al Doilea Razboi Mondial si Germania. De asemenea, barbatul s-a prezentat intr-un bar din localitate drept "Harald Hitler".Localnicii l-au fotografiat, cel putin o data, in fata locuintei in care s-a nascut Adolf Hitler.Parlamentarii austrieci au votat in decembrie sa cumpere locuinta de trei etaje din zona centrala a localitatii Braunau, in care s-a nascut Hitler. Cladirea se afla, din 1972 in coproprietatea statului austriac, municipalitatii din Braunau-am-Inn si a unui privat.Casa mare, cu fatada galbena, este goala din anul 2011, cand a inceput o lupta judiciara intre Guvernul austriac si Gerlinde Pommer, proprietara cladirii.In fiecare an, de ziua de nastere a lui Adolf Hitler, antifascistii organizeaza manifestatii in fata cladirii.Cultul lui Hitler si al nazismului in general este considerat infractiune in Austria, tara anexata de Germania nazista in 1938.