Un spital din China, vinovat de infectarea a cinci pacienti cu HIV, prin refolosirea echipamentului

Autoritatile provinciale au declarat ca este vorba despre o "incalcare grava a procedurii" si au precizat ca au concediat 5 angajati ai spitalului din orasul Hangzhou, provincia Zhejiang (estul Chinei), unde a avut loc incidentul.Pacientii afectati vor primi medicamente si compensatii, au mai anuntat reprezentantii spitalului.Numarul de cazuri de HIV/SIDA a crescut brusc in China dupa un scandal urias care a avut loc in provincia Henan, in anii '90, atunci cand fermieri care si-au vandut sangele au contactat HIV din cauza masurilor de siguranta precare.La finalul anului 2014, in China erau raportate oficial 501.000 de cazuri.