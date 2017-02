17 morti si zeci de fani raniti in imbulzeala, la intrarea pe un stadion din Angola

Directorul general al spitalului din Uige, Ernesto Luis, a declarat ca unii fani s-au sufocat din cauza inghesuielii: "Unele persoane au ajuns sa calce pe altele. Sunt 76 de victime, dintre care 17 au murit", a adaugat Luis.Cinci dintre raniti sunt in stare grava.Potrivit martorilor, multimea care a incercat sa intre in arena ar fi dus la depasirea cu mult a capacitatii de 8.000 de locuri a stadionului."Cand am vrut sa intram, am avut in cale o bariera. Primul rand de oameni a cazut. Eu eram in a treia parte a multimii", a declarat Joao Silva, un fan in varsta de 37 de ani, care a supravietuit tragediei.