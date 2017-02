Slovenia se ofera sa gazduiasca intrevederea Putin-Trump; presedintele rus este de acord

Liderul de la Kremlin a facut aceasta declaratie dupa ce Slovenia s-a oferit sa gazduiasca o intalnire Trump-Putin.

"In ceea ce priveste Ljubljana, Slovenia in general, este cu siguranta un loc minunat pentru a avea un asemenea dialog. Dar nu depinde numai de noi, ci si de o intreaga serie de circumstante", a declarat Putin in fata presei dupa o intrevedere avuta la Moscova cu omologul sau sloven, Borut Pahor, potrivit Agerpres. "Daca aceasta intalnire va avea loc, nu am nimic impotriva sa fie la Ljubljana", a adaugat presedintele rus.

Slovenia este tara natala a Melaniei Trump, sotia noului presedinte american. Dupa investirea oficiala in functie, Donald Trump a avut doua convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, dar deocamdata nu a fost anuntata o intalnire intre cei doi lideri.