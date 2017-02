Viktor Orban il acuza pe George Soros ca se amesteca in politica interna a Ungariei

"Organizatii internationale incearca sa intervina in politicile Ungariei, in secret si cu bani din strainatate", a spus Orban in discursul sau televizat in direct si axat pe tema migratiei. El a sustinut ca in spatele acestor organizatii se afla George Soros, care ar urmari, printre altele, ca "sute de mii de refugiati sa intre" in Ungaria.

"Sustinatorii ideilor liberale" controleaza politica internationala si ei sunt cei care "determina imigrantii sa se indrepte catre Europa" intr-un numar "fara sfarsit", a continuat premierul ungar, facand referire direct la Germania, la administratia fostului presedinte american Barack Obama si la oficialii de rang inalt din institutiile Uniunii Europene.

Orban a mai vorbit si despre cetatenii care au fost "redusi la tacere de corectitudinea politica" si au sanctionat aceasta abordare la unele alegeri desfasurate anul trecut.

El a mentionat aici alegerile prezidentiale din SUA, Brexitul, caderea guvernului italian in urma unui referendum esuat, dar si referendumul din Ungaria privind cotele obligatorii de refugiati impuse in UE, referendum pe care Orban il considera un succes desi nu a fost validat din cauza prezentei la urne sub pragul legal.

Toate aceste exemple arata, spune premierul ungar, ca oamenii "hraniti cu forta" cu idei utopice s-au saturat de "ingamfarea" unor politicieni care cred ca au intotdeauna dreptate.

Conform aprecierii lui Viktor Orban,"liniile de lupta" ale "revoltelor" manifestate anul trecut la urne au fost clar definite: natiunile s-au razvratit impotriva globalistilor si clasa de mijloc s-a razvratit impotriva liderilor politici.

In ceea ce priveste Uniunea Europeana, premierul ungar considera ca aceasta a devenit scena unei duble confruntari, pe de o parte intre votanti si "birocratii de la Bruxelles", iar de cealalta parte intre statele suverane si "unionisti", acestia din urma fiind sustinatorii crearii unei Europe federaliste. El a admis totusi ca Uniunea Europeana are in prezent o situatie economica buna, dar s-a declarat sceptic in legatura cu evolutia mai departe a blocului comunitar, avand in vedere elementele socio-politice enuntate anterior.

In discursul privind starea natiunii, Orban si-a sustinut de asemenea deciziile privind ridicarea de garduri la frontierele sudice ale Ungariei pentru a opri patrunderea refugiatilor si inasprirea pedepselor pentru traficanti si pentru trecerea ilegala a granitei, decizii foarte criticate insa de ONG-uri internationale.

Mai multi membri ai guvernului de la Budapesta au vorbit recent despre posibilitatea instituirii unui control sporit asupra ONG-urilor stabilite in Ungaria, mai ales a acelora finantate din strainatate.

Premierul ungar a amintit de asemenea ca a 'trimis acasa' Fondul Monetar International, a impozitat suplimentar corporatiile multinationale si ca executivul pe care-l conduce a creat un sistem economic si politic care se individualizeaza prin faptul ca este 'adaptat nevoilor si gusturilor' populatiei maghiare.

In incheierea discursului privind starea natiunii, Viktor Orban a estimat ca anul 2017 va fi marcat de mai multe "atacuri" asupra tarii sale, acestea fiind in opinia sa presiunile de la Bruxelles privind politica economica si migratia, dar el si-a incurajat concetatenii asigurandu-i ca nu au 'niciun motiv sa fie ingrijorati pentru ziua de maine'.