Presedintele parlamentului RM: In pofida criticilor adresate de Igor Dodon, Republica Moldova va continua implementarea Acordului de Asociere cu UE

Potrivit sursei, declaratia a fost facuta de catre Adrian Candu la intalnirea sa cu presedintele camerei inferioare a parlamentului de la Dublin, Sean O'Fearghail, in cursul vizitei sale de lucru in Republica Irlanda.

Cu aceasta ocazie, Andrian Candu a solicitat sprijin politic pentru promovarea temelor legate de Republica Moldova in structurile Uniunii Europene si ale Consiliului Europei.

La randul sau, Sean O'Fearghail a declarat ca este important sa auda cum evolueaza lucrurile in Republica Moldova din prima sursa. In context, oficialul irlandez a anuntat ca, in prezent, in cadrul parlamentului irlandez se constituie grupul de prietenie parlamentara cu parlamentul Republicii Moldova.

Sursa aminteste ca Igor Dodon a efectuat in perioada 6-8 februarie o vizita oficiala la Bruxelles, in cadrul careia a avut convorbiri cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cu seful executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, dar si cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller. Dupa discutiile respective, Dodon a declarat ca sustine anularea Acordului de Asociere cu UE, ca este impotriva inaugurarii la Chisinau a Biroului de legatura NATO. Totodata, el a criticat modalitatea de acordare a sprijinului financiar de catre UE si i-a invinuit pe oficialii europeni de aplicarea dublelor standarde in raport cu Chisinaul.