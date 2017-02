Sefa diplomatiei Uniunii Europene cere SUA "sa nu se amestece" in politica UE

Sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, a avertizat vineri administratia Trump cu privire la "amestecul" in politica UE, in special dupa comentariile laudative ale noului presedinte american fata de Brexit, relateaza AFP.

"Noi nu ne amestecam in politica Statelor Unite (...). Iar europenii conteaza pe faptul ca America sa nu se amestece in politica europeana", a avertizat Mogherini, care isi incheie prima vizita la Washington de la venirea la putere a administratiei Trump, percepute ca izolationista, nationalista si mai putin atasata legaturilor transatlantice.

Sefa diplomatiei europene a fost intrebata de cativa jurnalisti ce parere are despre vointa atribuita site-ului american Breitbart - apropiat extremei drepte si condus pana de curand de consilierul lui Trump Steve Bannon - de a influenta alegerile prevazute in acest an in Franta si Germania.

"Eu cred ca unitatea Uniunii Europene este mai evidenta astazi decat era acum cateva luni si ca acest lucru trebuie sa fie clar inteles aici", a mai avertizat ea, dupa ce s-a intalnit joi cu secretarul de Stat american Rex Tillerson si consilierii noului presedinte Michael Flynn si Jared Kushner, potrivit News.ro.



Mogherini a indemnat totodata noua administratie americana sa "respecte Uniunea Europeana, care nu este doar o institutie, ci o Uniune de 28 de state membre, tot 28 inca cateva luni", o aluzie la iesirea programata a Regatului Unit din blocul european.

La sfarsitul lui ianuarie, Trump a apreciat, in prezenta premierului britanic Theresa May, ca Brexitul a fost "un lucru minunat" si a laudat "relatia speciala" dintre Washington si Londra.

"La opt luni de la referendumul din Regatul Unit, nici macar nu am fost notificati cu privire la inceperea negocierilor. Avand in vedere ca Regatul Unit va ramane membru al Uniunii Europene timp de inca cel putin doi ani (...), nu va fi in masura sa negocieze un tratat comercial cu o tara terta", a subliniat Mogherini.

"Din Polonia in Portugalia si din Finlanda in Malta europenii au sentimentul si cred ca interesele lor sunt mai bine protejate de Uniunea noastra", a mai spus Inaltul Reprezentant pentru Politica Externa al UE.