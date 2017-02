UPDATE Premierul polonez, implicat intr-un accident rutier in apropiere de Cracovia

Ulterior, purtatorul de cuvant a anuntat ca premierul Beata Szydlo s-a ales cu cateva echimoze si zgarieturi dupa ce o un autovehicul a intrat in limuzina cu care se deplasa in apropiere de Cracovia. Este vorba de un accident de masina minor, care a avut loc in localitatea Oswiecim, unde este situat si lagarul de concentrare Auschwitz-Birkenau.

"Premierul Szydlo este in spital pentru un control de rutina. Din fericire, nu s-a intamplat nimic grav cu prim-ministrul", a declarat purtatorul de cuvant Rafal Bochenek.

De asemenea, un agent care se ocupa cu securitatea premierului polonez a fost ranit la picior.