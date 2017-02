Marea Britanie: 360 de kilograme de cocaina au fost gasite pe doua plaje

Primii saci cu pachete de cocaina au fost descoperiti joi dupa-amiaza pe o plaja din Hopton, in apropiere de portul Great Yarmouth, in Norfolk, explica politia.Alti saci cu cantitati mai mici de droguri au fost gasiti vineri dimineata pe o plaja din marea Nordului situata la cativa kilometri spre nord, la Caister-on-Sea.Acum, politia incearca sa identifice de unde provine cocaina.La nivel mondial, in 2014 au fost confiscate circa 655 de tone de cocaina, potrivit unui raport al ONU.Cei trei principali producatori, Peru, Columbia si Bolivia, produc anual circa 1.000 de tone pe an, dintre care aproape un sfert este destinat Europei.