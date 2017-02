Franta: Consultarea de site-uri cu continut jihadist nu ar trebui pedepsita cu inchisoarea, a decis Consiliul Constitutional 

Consiliul Constitutional al Frantei a stabilit vineri ca faptul de a accesa in mod obisnuit site-uri cu continut jihadist nu ar trebui sanctionat cu inchisoarea, estimand ca prevederea respectiva din codul penal limiteaza in mod disproportionat libertatea de exprimare, noteaza Le Monde in editia online, citeaza Agerpres .





Consiliul a fost sesizat de un cetatean francez urmarit in justitie pentru ca a consultat continuturi jihadiste, mai ales cantece, pe aplicatia Telegram.





Prin decizia de vineri, Consiliul a stabilit ca prevederea din codul penal conform careia "consultarea obisnuita" de site-uri ce fac apologia terorismului sau incita la comiterea de astfel de fapte contravine Constitutiei.





Consiliul a reamintit ca "libera comunicare a gandurilor si opiniilor", garantata de Declaratia drepturilor omului din 1789, "implica libertatea de acces" la internet, si a explicat ca orice dispozitie care afecteaza aceasta libertate ar trebui sa fie "necesara, adaptata si proportionala".





Consiliul Constitutional a considerat ca legea contestata nu este necesara, intrucat in ultimii ani au fost adoptate numeroase dispozitii, atat judiciare, cat si administrative, pentru a lupta impotriva terorismului.





Pe scurt, rezuma judecatorii constitutionali, puterile publice pot deja sa "controleze" site-urile, sa-i "supravegheze" pe vizitatorii acestora si sa-i "sanctioneze" atunci cand trec la actiune, iar aceasta 'chiar inainte ca proiectul sa intre in faza de executare'.