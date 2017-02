Recep Tayyip Erdogan a validat revizuirea Constitutiei care ii sporeste puterile

Reforma constitutionala, votata luna trecuta de Parlamentul de la Ankara, vizeaza inlocuirea regimului parlamentar in vigoare in Turcia cu un sistem prezidential.Reforma constitutionala transfera presedintelui puterea executiva, care apartinea pana acum parlamentului si premierului.Opozitia turca a denuntat o deriva autoritarista a presedintelui Erdogan.De asemenea, opozitia il acuza pe Erdogan ca profita de starea de urgenta in vigoare de la puciul esuat din 15 iulie pentru a reduce la tacere orice voce discordanta, printr-un val de epurari fara precedent.Potrivit acestei reforme constitutionale, presedintele Erdogan ar putea, teoretic, sa ramana la putere cel putin pana in anul 2029.