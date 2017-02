​​VIDEO De ce nu demisioneaza Guvernul? Explicatia data de Melescanu unui post tv din Bulgaria

Citeste si: Ce spunea Tariceanu despre tarile care ce aprobare de la Bruxelles pentru aprobarea legislatiei

Ministrul roman de externe a mai declarat in interviul pentru postul bulgaresc de televiziune ca in urma protestelor, Guvernul va elabora un proiect de lege care va fi transmis Parlamentului, dar va solicita si asistenta din partea Comisiei Europene si Parlamentului European “pentru a gasi cele mai bune solutii”.Reamintim ca Guvernul Grindeanu a abrogat duminica trecuta ordonanta 13, care dezincrimina partial o serie de infractiuni din Codul Penal, insa a doua zi ministerul justitiei a anuntat ca va pune in dezbatere publica un proiect de lege care prelua integral prevederile ordonantei. Proiectul a fost retras luni din circuitul avizarii iar premierul Sorin Grindeanu a anuntat ca modificarile la Codul Penal se vor face strict in limita punerii in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale si numai in urma unor dezbateri publice.