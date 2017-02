Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon: Daca biroul NATO va fi deschis la Chisinau, o sa-l inchidem

Liderul de la Chisinau crede ca s-ar crea impedimente in negocierile pe tema transnistreana. Aceasta pozitie a fost reafirmata la Chisinau la doua zile dupa ce a fost exprimata la sediul NATO, in prezenta secretarului adjunct al Aliantei.El a dezvaluit ca a discutat acest subiect si cu ambasadorul american la Chisinau. "Am avut o intrevedere cu Rose Gottemoeller, Secretarul General adjunct al NATO. Am discutat relatiile dintre Republica Moldova si NATO la etapa actuala. Am expus viziunea mea personala cu privire la deschiderea oficiului NATO la Chisinau, mentionind ca o consider inoportuna. Oficiul NATO la Chisinau ar face mai dificile negocierile privind solutionarea subiectului transnistrean. [...] De asemenea, am propus semnarea unui acord intre NATO si Republica Moldova cu privire la recunoasterea neutralitatii tarii noastre. Pozitia privind NATO vine dupa ce Dodon a sustinut, potrivit afirmatiilor postate pe contul sau de Facebook, ca Acordul de Asociere dintre Republica Moldova si UE ar putea fi denuntat ca urmare a unui referendum sau a alegerilor parlamentare", a scris Igor Dodon pe contul sau de Facebook in umra cu doua zile, dupa intalnirea cu Rose Gottemoeller, Secretarul General adjunct al NATO.