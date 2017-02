Zidul de la frontiera americano-mexicana va costa 21,6 miliarde de dolari (exclusivitate Reuters)

Documentul intern al DHS, consultat joi de agentia de presa citata, arata ca zidul va costa mult mai mult decat cele 12 miliarde de dolari despre care a vorbit Trump in campania electorala si chiar decat cele 15 miliarde estimate de liderul Camerei Reprezentantilor, republicanul Paul Ryan, si cel al majoritatii republicane din Senatul SUA, Mitch McConnell. Una din explicatii ar fi, potrivit Reuters, ca se iau in calcul costul si timpul necesare achizitionarii unor terenuri private, pe langa cele pentru constructia propriu-zisa.

Raportul ar urma sa fie prezentat secretarului departamentului, John Kelly, in zilele urmatoare. Administratia de la Washington nu este obligata sa ia masurile recomandate.

Frontiera cu Mexicul ar putea fi blocata cu ajutorul unor garduri si ziduri pe o lungime de 2000 km, pana la sfarsitul anului 2020. Frontiera este deja fortificata pe o lungime de circa 1046 de km, asa incat noua constructie, in trei faze, ar acoperi aproape integral restul. integral Agerpres Acest plan a fost anuntat dupa ce presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Washington prevazuta pe 31 ianuarie, in cadrul unei dispute declansate de problema cu privire la cine va plati zidul. Trump a semnat miercuri un ordin executiv in vederea construirii zidului la frontiera de sud a Statelor Unite cu Mexicul.Obligarea Mexicului sa plateasca pentru acest zid a fost o promisiune-cheie din campania miliardarului populist. Sean Spicer, un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat pentru presa ca presedintele a discutat acest plan cu congresmeni si ca acestia vor sa-l introduca intr-un pachet de reforme fiscale pe care Congresul il are in vedere. El a declarat ca o asemenea taxa ar putea sa genereze venituri de aproximativ zece miliarde de dolari pe an."In ce priveste zidul de la frontiera, ambii presedinti au recunoscut diferentele lor clare si foarte publice cu privire la acest subiect sensibil si au agreat sa rezolve aceste diferente ca parte a unei discutii complete asupra tuturor aspectelor relatiei bilaterale. Cei doi presedinti au agreat ca deocamdata sa nu discute public acest subiect controversat", a aratat presedintia mexicana intr-un comunicat.