Ramon Luis Valcarcel, vice-presedinte al Parlamentului European, avertizeaza ca Trump foloseste Brexit-ul pe post de cal troian

"(Presedintele SUA) foloseste Brexit-ul pentru a ne diviza, dar sper si imi doresc ca Marea Britanie sa nu deschida usa ideilor sale si nu doreste ca Trump sa viziteze Londra cu scopul de a se adresa Parlamentului britanic", a declarat Valcarcel pentru EFE."Cine spune ca Europa are granite precum Trump, nu stie prea multe (...). In ceea ce priveste imigratia si problema refugiatilor, UE are o perspectiva sociala pe care SUA n-o impartaseste", a mai adaugat acesta.Valcarcel a fost, de asemenea, vice-presedinte al Parlamentului in prima jumatate a perioadei legislative si a fost presedinte al Comitetului Regiunilor intre 2012 si 2014.