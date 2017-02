In Marea Britanie, zaharul care nu mai poate fi trimis spre consum va fi donat pentru albine

In primul proces de acest fel din Marea Britanie, procesul de colectare a zaharului va viza magazine din Cornwall si Devon. Zaharul care este varsat din ambalaje si nu mai poate fi trimis spre consum oamenilor, precum si surplusul de zahar din brutarii va fi colectat si trimis catre o organizatie de caritate locala pentru albine.In timpul lunilor de toamna si de iarna, apicultorii si ecologistii dizolva zaharul in apa astfel incat sa creeze un sirop gros, cu scopul de a le ajuta sa treaca prin lunile de iarna, in care nectarul este foarte greu de gasit."Recentele si destul de saracele veri au contribuit la lupta albinelor pentru a obtine suficiente provizii pentru a alimenta colonia pe tot parcursul iernii. Proiectul Tesco este un adevarat ajutor, mai ales in aceasta perioada a anului", a declarat Nick Bentham-Green, presedintele BIPCo.