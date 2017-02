UPDATE Trei soldati turci au fost ucisi in Siria de o lovitura aeriana ruseasca "accidentala" / Vladimir Putin l-a sunat pe Erdogan pentru a-i transmite condoleante

Agentia RIA precizeaza ca Vladimir Putin i-a transmis condoleante presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan pentru o lovitura aeriana care a ucis accidental soldati turci in Siria.Anterior, in cursul zilei, statul major general al Turciei afirmase ca o lovitura aeriana ruseasca a ucis trei soldati si a ranit alti 11 in nordul Siriei.Cei doi sefi de stat au discutat telefonic joi dimineata. Pe langa transmiterea condoleantelor, cei doi presedinti au convenit extinderea coordonarii militare in cadrul opertiunilor impotriva gruparii Stat Islamic si a altor miscari islamiste din Siria.