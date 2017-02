Brazilia: Aproape 100 de persoane au fost ucise dupa ce politia a intrat in greva in orasul Vitoria

Zeci de persoane au fost ucise in strada, imediat dupa ce politia militara a suspendat patrularea municipalitatii din Espirito Santo, situata pe malul Oceanului Atlantic, transmite DPA, citata de News.ro.Intre timp, atmosfera ramane una tensionata dupa ce fortele armate au reluat patrularea strazilor din Espirito Santo.Localitatea Vitoria reprezinta epicentrul unor proteste care au fost marcate de atacuri violente si confruntari armate.Teama de violenta a lasat localitatea braziliana fara servicii esentiale, precum transporturi, acces la spitale si scoli publice.In urma violentelor, administratia federala a trimis sute de soldati inarmati pentru a patrula strazile din Vitoria. Politistii au intrat in greva pentru a cere o crestere salariala, insa actiunea lor a paralizat o buna parte din Espirito Santo.Intrucat politia militara nu poate intra in greva, rudele acestor politisti au organizat bariere in fata sectiilor pentru a bloca autovehiculele sa iasa pe strazile din Vitoria.