Marine Le Pen ar castiga turul unu al prezidentialelor din Franta dar ar pierde categoric in turul doi - sondaje

Compania de profil Harris Interactive a spus ca intentiile de vot pentru turul unu de pe 23 aprilie arata ca lidera Frontului National, formatiune anti- imigratie si anti-UE - va primi 24% dintre voturi, iar Macron 21 de procente.Fillon, conservatorul care era favorit la castigarea alegerilor acum doar doua saptamani, dar a carui campanie a fost lovita de scandaluri, ar primi 19%.De mentionat ca sondajul porneste de la premiza ca centristul Francois Bayrou va candida, el fiind creditat cu 5 procente in primul tur.Bayrou nu si-a anuntat candidatura inca. Daca nu va intra in cursa, sustinatorii sai vor vota probabil pentru Macron sau Fillon.Un sondaj de opinie publicat vineri il coteaza pe candidatul independent Emannual Macron favorit pentru castigarea alegerilor prezidentiale.Cercetarea Opinionway arata ca Macron va ajunge in turul doi impreuna cu candidata extremei drepte, Marine Le Pen, in fata careia ar castiga cu 65% la 35%.