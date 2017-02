Nord Stream 2, elefantul din camera Comisiei Europene. Necesitate, monopol sau influenta ruseasca in UE?

Proiectul Nord Stream 2 va fi pus in functiune inainte de sfarsitul anului 2019 (Gazprom)



Nord Stream 2 - capacitate de transport de 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. Astfel Nord Stream si Nord Stream 2 ar putea transporta 110 de miliarde de metri cubi de gaze pe an.

Intr-o prima faza, Comisia Europeana a limitat exploatarea sa de catre Gazprom, suspectata de abuz de pozitie dominanta in Europa de Est

Polonia si Ucraina se opun vehement proiectului Nord Stream 2 afirmand ca le pune in pericol securitatea energetica

Comisia Europeana cauta surse diverse si alternative de aprovizionare energetica, iar Nord Stream 2 reprezinta contrariul cu aproape 80% din transportul totalal gazelor rusesti.

Atlantic Council atrage atentia ca una dintre strategiile folosite cu succes de Rusia este recrutarea de lideri politici germani pentru proiecte energetice precum gazoductul Nord Stream

Sustinatorii proiectului Nord Stream sustin ca este vorba doar de o investitie comerciala. Specialistii insa se intreaba ce rost ar avea inca o investitie uriasa intr-o conducta nou in contextul declinului cererii de gaz din Europa.



In domeniul securitatii aprovizionarii, Comisia a subliniat realizarile in dezvoltarea interconectarilor de gaze naturale, faptul ca terminalele de gaz lichid (GNL) au fost introduse spre exploatare si ca au inceput lucrarile la parti ale coridorului sudic al gazelor, un proiect care prevedere conducte de gaze naturale in Regiunea Caspica.In ciuda acestui progres, "State of the Energy Union" nu a reusit sa faca o mentiune cu privire la cea mai mare problema care ameninta sa deraieze o mare parte a lucrarilor: conducta Nord Stream 2 de gaze naturale intre Rusia si Germania.Tacerea a fost, pur si simplu, asurzitoare, insa este timpul ca cei din Comisie sa-si asume responsabilitatea si sa elaboreze o evaluare aprofundata a proiectului din punct de vedere juridic, in ceea ce priveste mediul si impactul economic.Gazprom a pompat 615,5 milioane de metri cubi de gaz catre tarile din afara fostelor granite ale URSS pe 6 ianuarie, depasind fostul record, atins cu o zi inainte, cu aproape 1 milion de metri cubi.Compania livreaza circa o treime din gazul Europei, iar recenta crestere brusca a cererii din partea europenilor a urcat furnizarile Gazprom prin conducta Nord Stream la un maxim istori de 165 milioane de metri cubi in ultimele zile, fata de nivelul de 160,75 milioane metri cubi pe 1 ianuarie, potrivit Gazprom."Consideram ca aceasta decizie trebuie sa fie revizuita, fara sa ignoram faptul ca acest demers ar putea fi foarte dificil si dureros", declara presedintii polonez si ucrainean, Andrzej Duda si Petro Poroshenko, intr-un text adoptat in cursul intrevederii pe care au avut-o la Varsovia.La finalul lunii octombrie, Bruxelles-ul a autorizat gigantul energetic rus Gazprom sa ridice la 80% capacitatea de exploatare a gazoductului Opal, fata de nivelul de 50% stabilit anterior.Gazoductul Opal, detinut de o filiala germana a Gazprom, Wingas, livreaza Cehiei, prin Germania, gaze rusesti aduse prin gazoductul Nord Stream, care trece pe sub Marea Baltica. Capacitatea sa este de 36 de miliarde de metri cubi pe an.Intr-o prima faza, Comisia Europeana a limitat exploatarea sa de catre Gazprom, suspectata de abuz de pozitie dominanta in Europa de Est."Ne vom angaja sa aparam interesele noastre comune, recurgand la toate mijloacele legale adecvate", au adaugat presedintii Andrzej Duda si Petro Poroshenko, fara sa precizeze daca intentioneaza sa depuna plangere impotriva Comisiei.Cei doi sefi de stat considera ca decizia executivului european contravine prevederilor acordului de asociere dintre UE si Ucraina si "submineaza strategia de securitate energetica a UE"."(Decizia) creeaza un risc tangibil de perturbare a transportului de gaze intre Polonia si Ucraina si de reorientare a fluxurilor catre alte state", afirma ei in text.In final, Duda si Poroshenko noteaza ca pozitia Comisiei Europene la acest capitol "reprezinta o noua incurajare pentru simpatizantii Rusiei in statele membre si in institutiile UE".Agresiunea ruseasca in Ucraina s-a tradus printr-o pierdere fundamentala de incredere din partea Berlinului, arata Atlantic Council.Campania de dezinformare a Rusiei in Germania si sprijinul pentru partidele populiste a marcat o noua etapa a degradarii relatiilor.Dar Angela Merkel, care a sprijinit fara rezerve sanctiunile europene impotriva Rusiei, se afla sub o presiune puternica pe plan intern din cauza politicii liberale in privinta migrantilor si a atitudinii dure fata de Rusia.In ultimii 20 de ani, a fost creata o retea "prietenoasa Rusiei" de experti, ziaristi, politicieni si institutii de lobby. Aici se remarca German-Russian Forum (GRF), creat in 1993, si Petersburg Dialog (PD), fondat de fostul cancelar Gerhard Schroder si de Vladimir Putin in 2001.German-Russian Forum este strans legat si partial finantat de companii active in Rusia. Consiliul de administratie este format din oameni de afaceri care au adeseori interese in Rusia, precum Bernhard Reutersbeger (EON AG), HansUlrich Engel (BASF), Hans-Joachim Gornig (GAZPROM Germania) sau fostul sef al cailor ferate rusesti Vladimir Yakunin.Seful GRF este fostul premier al statului Brandenburg, social-democratul Matthias Platzeck."Pierdem acesti oameni care intotdeauna au privit spre Vest, prin intermediul sanctiunilor, care sunt percepute ca o pedeapsa de societatea ruseasca; prin respingerea dialogului pe picior de egalitate; prin aroganta, prin care credem ca avem valori mai bune; si prin dublul standard", spunea acesta, reluand practic tiparul tipic de comunicare al gruparilor pro-Rusia, asa numitul Putinversteher sau Russlandversteher.Legaturi economiceIn plan politic, actualul lider al SPD, vicecancelarul Sigmar Gabriel, a pus sub semnul intrebarii pozitia lui Merkel in privinta Rusiei si a pledat pentru ridicarea sanctiunilor economice.Doua partide de opozitie - comunistii de la Die Linke si extrema dreapta Alternative fur Deutschland - cultiva relatii cu Rusia.La fel ca Die Linke si AfD, miscarea anti-Islam PEGIDA prezinta Rusia lui Putin ca o alternativa la influenta SUA si la birocratii de la Bruxelles.Mass-media ruseasca, precum Sputnik, RT si biroul german RTdeutsch sunt active in Germania. Ele coopereaza indeaproape cu ziaristii care sunt critici la adresa sistemului international dominat de SUA, precum Jurgen Elsasser, un adept al teoriilor conspirationist