Tarile care nu accepta refugiati se pot confrunta cu sanctiuni financiare ample

Vice-presedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat Blocul pentru ca, pana in prezent, a admis doar 12.000 de refugiati sirieni din cei 160.000, dar si alti refugiati care solicitau sa fie mutati din Grecia si Italia in alte tari membre ale UE pana in luna septembrie a acestui an.Acesta a mai spus ca Bruxelles inca spera ca "presiunea de grup" ar putea convinge tarile necooperante, dar ca ia in considerare aplicarea unor sanctiuni in cazul in care nu va fi inregistrat niciun progres pana in luna martie - cand va fi realizat urmatorul raport asupra acestei chestiuni."Acesta este momentul potrivit pentru a lua in considerare alte variante, in cazul in care sunt necesare", a declarat Timmermans la o conferinta de presa."Comisia ar putea sa inceapa procedurile privind incalcarea dreptului comunitar si vom lua, cu siguranta, in considerare acest lucru", a mai adaugat acesta.Tarile membre ale UE se pot confrunta cu sanctiuni financiare ample, stabilite de comisie, in cazul in care incalca regulile Uniunii.