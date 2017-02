Inca un lider separatist prorus din estul Ucrainei a fost ucis

"Ghivi" se afla intr-o cladire care gazduia cartierul general al batalionului pe care il comanda cand aceasta a fost lovita de o explozie, miercuri dimineata, la ora locala 06,12 (03,12 GMT).Potrivit separatistilor citati de agentii rusesti de presa, a fost folosit un lansator de rachete Shmel.Kremlinul acuza Kievul dar serviciile ucrainene de informatii (SBU) au dezmintit orice implicare si au sustinut ca este vorba de o "operatiune interna".Comandant al batalionului "Somalia", "Ghivi" a cucerit o oarecare notorietate in timpul luptelor pentru aeroportul din Donetsk, cucerit de separatisti in ianurie 2015.In mai multe randuri, acesta a fost filmat in timp ce aplica tratamente abuzive prizonierilor ucraineni, fortand un ofiter sa-si manance epoletii sau organizand o "parada" la Donetsk cu prizonierii, in fata populatiei.Moartea sa, la 36 de ani, intervine la cateva zile dupa luptele violente dintre trupele ucrainene si fortele separatiste pe linia frontului, in special in jurul micii localitati Avdiivka, la mai putin de 10 km de Donetsk.Intr-o saptamana, 27 de civili si militari au fost ucisi la Avdiivka, oras sub cotrolul Kievului, si alti opt in alte zone ale liniei frontului.Pe langa "Ghivi", mai multi lideri separatisti au fost ucisi in circumstante similare in ultimele luni.Sambata, un inalt responsabil al politiei in celalalt teritoriu separatist din estul Ucrainei, "Republica populara Lugansk", Oleg Anascenko, a fost ucis in Lugansk de o bomba plasata in masina sa.In octombrie 2016, liderul de razboi Arseni Pavlov, cunsocut sub numele "Motorola", a murit impreuna cu garda sa de corp dupa explozia unei bombe amplasate in liftul cladirii in care locuia.In 2015, liderii cazaci Pavel Dremov si Alexandr Bednov "Batman", pro-rusi dar care aveau dispute cu autoritatile rebele, au murit intr-un atentat cu masina si, respectiv, intr-o ambuscada. Comandantul Alexei Mozgovoi a fost si el ucis in 2015 intr-o ambuscada organizata in plin teritoriu rebel.