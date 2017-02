Liderul rus de opozitie Alexei Navalnii, condamnat la 5 ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri

Un judecator rus a decis miercuri ca liderul de opozitie Alexei Navalnii se face vinovat de deturnare de fonduri, relateaza agentia de presa Interfax, citata de Reuters.Navalnii a declarat intr-o pauza ca noul verdict repeta cuvant cu cuvant o sentinta anterioara, despre care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a spus ca ii incalca drepturile."Sunt prea lenesi sa scrie alta (sentinta - n.red.). A fost o demonstratie ca nu le pasa de Curtea Europeana si pot folosi vechiul verdict", a declarat Navalnii. Navalnii si-a anuntat anul trecut intentia de a candida in alegerile prezidentiale din 2018 , cand termenul actualului presedinte Vladimir Putin expira. Potrovot legislatiei ruse, o condamnare pentru o infractiune grava i-ar interzice acestuia sa candideze timp de 10 ani.Procurorii au cerut o pedeapsa de cinci ani cu susendare.Liderul de opozitie sustine ca dosarul impotriva sa este menit sa il excluda de la o posibila candidatura, insa Kremlinul neaga acuzatiile.In 2013, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru faptul ca ar fi organizat in 2009 deturnarea a circa 400.000 de euro in detrimentul unei societati publice de exploatari forestiere in momentul in care era consultantul unui guvernator liberal din regiunea Kirov, la 900 km est de Moscova. In acelasi an, pedeapsa a fost schimbata in apel in inchisoare cu suspendare.