SUA si China nu isi pot permite un conflict, ambele tari ar fi perdante, afirma Beijingul

"Toti liderii politici seriosi recunosc limpede ca nu poate exista un conflict intre China si SUA", a declarat Wang Yi, ministrul chinez al Afacerilor externe, care efectueaza o vizita in Australia."Cele doua tari ar fi perdante si cu siguranta nu isi pot permite asta", a adaugat el, potrivit declaratiilor transmise de televiziunea australiana ABC.Beijingul revendica cvasi-totalitatea marii Chinei de Sud, dar natiunile riverane (Filipine, Vietnam, Brunei, Malaezia) au si ele pretentii teritoriale asupra insulelor din aceasta zona, bogata in resurse naturale si un culoar maritim strategic pentru comertul mondial.Pentru a-si afirma suveranitatea, China efectueaza lucrari de teraformare pentru a mari insulele pe care le controleaza si unde construieste porturi, faruri si piste de aterizare.Dar Casa Alba, la trei zile dupa investitura noului presedinte Donald Trump, a lansat avertismente foarte puternice, reamintind ca SUA vor "apara interesele internationale".Noul secretar american de Stat Rex Tillerson a agitat amenintarea unei blocade pentru a impiedica accesul Chinei la insulele contestate. Acest lucru ar putea provoca, spune presa chineza oficiala, o "confruntare militara".Secretarul Apararii, James Mattis, a reafirmat ca microscopicul arhipelag Senkaku din marea Chinei de est, controlat de Tokyo dar revendicat de Beijing, este acoperit de alianta militara dintre SUA si Japonia.Pentru moment, Wang a apreciat ca relatiile chino-americane au depasit deja "tot felul de dificultati" in cursul deceniilor.