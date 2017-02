Melania Trump da in judecata societatea Mail Media, care publica Daily Mail Online, si care a afirmat ca a fost escorta, in anii 1990

Melania, un fost manechin de origine slovena, cere 150 de milioane de dolari de la societatea Mail Media, care publica Daily Mail Online.In fata acestor acuzatii "rauvoitoare" publicate in perioada campaniei electorale, prima doamna depusese initial plangere in 1 septembrie 2016 in fata unui tribunal din Maryland.Aceasta plangere viza initial Daily Mail si pe Webster Tarpley, autorul unui blog din acest stat din estul SUA.Palngerea care viza Daily Mail a fost in cele din urma respinsa din ratiuni de competente geografice. Avocatul Melaniei Trump a sesizat astfel un tribunal din New York.Procedura legata de Webster Tarpley si-a urmat calea si s-a incheiat cu victoria Melaniei Trump, sub forma unei intelegeri intre parti.Tarpley a acceptat sa-i plateasca primei doamne o suma care nu a fost precizata, potrivit avocatului Charles Harder.Cu 24 de ani mai mica decat Donald Trump, Melania Trump este a treia sotie a miliardarului si mama lui Barron, fiul lor.Charles Harder este specializat in dosare de protectie a vietii private si de defaimare. Avocatul l-a aparat pe fostul luptator Hulk Hogan intr-un astfel de dosar, care s-a incheiat cu falimentul site-ul Gawker.com.