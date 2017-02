Emmanuel Macron dezminte zvonurile privind presupusa sa homosexualitate

Dezmintirea vine dupa ce un deputat din partidul Republican a ridicat problema ca Macron ar fi sustinut de lobby-ul gay, intr-un interviu pentru sputnik news, organul rus de propaganda, iar ulterior informatia a fost preluata de presa franceza.Evocand persoanele care "vor sa lanseze ideea ca sunt duplicitar, ca am o viata ascunsa", Macron a spus: "Intai de toate, e dezagreabil pentru Brigitte", sotia sa. Dar, "va asigur, in conditiile in care este prezenta cu mine mereu, de seara pana dimineata, se intreaba cum as putea fizic""Din fericire, nu o platesc pentru asta", a adaugat el, facand aluzie la scandalul "Penelopegate" care afecteaza campania candidatului de dreapta Francois Fillon.In conditiile in care Macron este in mod curent obiectul zvonurilor legate de presupusa sa homosexualitate, candidatul independent la prezidentiale a ales sa evoce chiar el acest subiect, la inceputul lui noiembrie, intr-o emisiune a Mediapart. "Nu duc o viata dubla si tin mai mult decat orice la viata mea familiala", a spus el atunci.Emmanuel Macron, fost ministru al Economiei, este cotat ca favorit in alegerile prezidentiale, fiind cotat favorit, dupa Marine Le Pen, pentru calificarea in turul doi.