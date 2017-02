Universitatea Harvard a strans 1,2 miliarde de dolari din donatii in anul fiscal 2016 - un nou record pentru institutie. Stanford a primit donatii de 950 milioane dolari

Council for Aid to Education din New York, care urmareste donatiile catre universitati, a anuntat marti ca Harvard s-a plasat pe primul loc in topul donatiilor primite. Universitatea Stanford a ocupat locul al doilea, cu donatii de 951 de milioane de dolari. Este pentru a doua oara intr-un interval de 12 ani in care Stanford a fost depasita de Harvard la strangerile de fonduri.Universitatile din top 20 au adunat impreuna 27% din suma totala. Astfel, cele mai bogate universitati aduca o buna bucata din banii oferiti de donatori.Pe pozitia a 3-a s-a clasat Universitatea Southern California, cu donatii de 667 de milioane de dolari, urmata de Johns Hopkins University (657 milioane de dolari), University of California-San Francisco (596 milioane de dolari) si Universitatea Cornell (588 milioane de dolari).Aproximativ 950 de universitati americani au raspuns intrebarilor cuprinse in sondajul realizat de Council for Aid to Education, iar institutia a folosit datele obtinute pentru a estima un total pentru institutiile care nu au raspuns, noteaza Bloomberg.