Rusia: Opozantul Vladimir Kara-Murza este in continuare in stare critica, dupa ce a fost intoxicat cu o substanta necunoscuta, afirma sotia sa

Joia trecuta, Vladimir Kara-Murza, care coordoneaza activitatile din Rusia ale miscarii Open Russia a fostului oligarh aflat in exil Mihail Hodorkovski, a fost plasat sub asistenta respiratorie"Starea sa este critica dar stabila", a spus sotia sa, care a explicat ca "diagnosticul oficial este o intoxicatie foarte puternica provocata de o substanta necunoscuta".Medicii nu au stabilit pana in prezent cauza acestei intoxicari, a adaugat ea, anuntat ca esantioane de sange au fost trimise la laboratoare din Franta si din Israel."Analizele efectuate de laboratoarele din Rusia nu au aratat nimic", a adaugat ea."Doctorii mi-au spus astazi (marti) ca la internarea sa analizele medicale au aratat prezenta unor substante toxice necunoscute", a anuntat avocatul opozantului, Vadim Prohorov.In 2015, Vladimir Kara-Murza a fost internat pentru o deficienta renala acuta. Doctorii au gasit atunci in sangele sau urme de intoxicare cu metale grele.Dupa ce si-a revenit, el a cerut Comitetului rus de ancheta sa determine daca a fost otravit, fara niciun rezultat pana in prezent.In cadrul Open Russia, Vladimir Kara-Murza a condus un proiect care incerca sa sustina tineri opozanti la cele mai recente alegeri legislative, in septembrie.Apropiat al liderului opozitiei Boris Nemtsov, asasinat in apropiere de Kremlin in 2015, opozantul a fost pana anul trecut vicepresedintele partidului liberal de opozitie Parnas, condus de fostul premier Mihail Kasianov.Anuntul noii sale internari a provocat reactii in intreaga lume, printre care ce a senatorului american Marco Rubio, care l-a acuzat direct pe presedintele rus ca l-a otravit pe Vladimir Kara-Murza .In 2016, presedintele cecen Ramzan Kadyrov a publicat pe Instagram o inregistrare video in care Vladimir Kara-Murza si Mihail Kasianov apar in vizorul unei pusti cu luneta.