Canada extinde utilizarea drogurilor in stabilimente sigure

Guvernul Canadei a aprobat luni deschiderea la Montreal a trei stabilimente unde persoanele dependente de droguri isi pot lua dozele fara riscuri, informeaza AFP, citata de Agerpres. Asa-numitele "salles de shoot" in franceza sau "fix rooms" in engleza sunt gandite ca niste medii sigure si igienice, un mijloc de a limita explozia de supradoze mortale si imbolnaviri in randul toxicomanilor. Pana acum, in America de Nord exista un singur astfel de stabiliment, la Vancouver, in statul Columbia Britanica din vestul Canadei, deschis in 2003.Ministrul canadian al sanatatii, Jane Philpott, a precizat ca noile centre vor fi amplasate in cartierele centrale Hochelaga-Maisonneuve si Ville-Marie. Primarul Montrealului, Denis Coderre, a declarat ca guvernul studiaza in continuare ideea unei unitati mobile care sa ofere aceleasi servicii la periferiile metropolei statului Quebec. Potrivit lui Philpott, "site-urile de consum supravegheat au dat rezultate pozitive in Canada, precum si in alte tari"."Transmiterea bolilor si decesele din cauza supradozelor descresc, la fel si infectiile, prezentarile la urgente si spitalizarile asociate consumului de droguri injectabile", a explicat ea, cu ocazia aprobarii deschiderii noilor localuri. Masura a fost solicitata de autoritatile din Montreal in decembrie 2013. Municipalitatile din Ottawa, Toronto si alte orase canadiene au in vedere sa urmeze aceeasi cale.In decembrie anul trecut, dupa un val de decese din cauza supradozelor, guvernul liberal de la Ottawa a anuntat eliminarea unor criterii impuse de fostul cabinet pentru deschiderea centrelor de consum supravegheat.In 2011, Curtea Suprema a Canadei respinsese cererea guvernului conservator condus de Stephen Harper de a inchide centrul din Vancouver. Cele mai multe decese in randul toxicomanilor au fost inregistrate anul trecut in Columbia Britanica - 914 cazuri. Majoritatea au fost provocate de fentanil, despre care politia federala canadiana afirma ca este de 100 de ori mai puternic decat morfina.