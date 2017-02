Socialistii vor arborarea steagului CSI alaturi de cel al Republicii Moldova si al UE

Deputatul socialist Adrian Lebedinschi a inregistrat o initiativa legislativa care prevede arborarea drapelului Comunitatii Statelor Independente alaturi de cel al Republicii Moldova si al Uniunii Europene pe institutiile de stat, potrivit deschide.md. Deputatul socialist crede ca drapelul CSI este discriminat la momentul actual, deoarece nu are aceleasi drepturi ca tricolorul si cel al UE. Mai mult, deputatul considera ca din moment ce Republica Moldova nu este candidat oficial al UE, arborarea drapelului UE este nejustificata si chiar artificiala."Totodata, Republica Moldova este nu doar membru al CSI care profita de toate beneficiile aferente statutului dat, ci este chiar un membru fondator", se spune in initiativa inregistrata in Parlament.Mai mult, deputatul insinueaza ca drapelul UE este unul rusofob deoarece, afisarea lui la sectiile de votare, ar fi fost un avantaj pentru candidatii proeuropeni.