Jyrki Katainen, vicepresedintele Comisiei Europene: Finalizarea negocierilor UE-Marea Britanie in doar doi ani ar fi un "mic miracol"

Finalizarea in doar doi ani a negocierilor intre Uniunea Europeana si Marea Britanie pe tema Brexit ar fi un "mic miracol", apreciaza Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene, potrivit Agerpres

Oficialii Comisiei Europene se pregatesc pentru negocieri "extrem de dificile" cu Marea Britanie, afirma Jyrki Katainen intr-un interviu acordat agentiei Reuters.

"Din punctul de vedere al Comisiei Europene, vrem sa lasam la o parte toate emotiile si atitudinile negative si sa fim cat mai pragmatici", a precizat Katainen.

"Va fi un mic miracol daca vor reusi sa finalizeze negocierile in doi ani, termenul prevazut in tratatele comunitare" pentru iesirea unui stat din UE, a spus Katainen.

Guvernul Marii Britanii intentioneaza sa activeze in martie clauza de iesire din UE prevazuta in Articolul 50 al Tratatului Lisabona. Negocierile pe tema conditiilor de iesire din UE si a relatiei post-Brexit vor trebui finalizate in cel mult doi ani.