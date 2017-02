Efectul Schulz. Angela Merkel e desemnata candidatul oficial al Uniunii CDU/CSU, dupa o serie de ezitari ale conducerii Partidului Crestin-Social bavarez

Merkel a intrat in "cusca leilor" bavarezi imbracata in lila, o culoare deschisa, prietenoasa, menita sa trezeasca simtiri primavaratice si pozitive adversarilor politicii sale. Si a reusit, insa nu doar din motive vestimentare. Avantul in sondaje luat de candidatul social-democratilor, Martin Schulz, a generat o repliere a fortelor politice de centru-dreapta, care par a-si fi uitat adversitatile si isi sudeaza interesele electorale prin reinnoitul slogan "hotarati, impreuna"."Sunt absolut sigura ca, in aceste timpuri, pentru ambele partide populare CDU si CSU conteaza mai mult ceea ce au in comun, decat ceea ce primeste raspunsuri diferite", a spus cancelarul Angela Merkel. Ea a adaugat ca e sigura, ca "noi aici - CDU si CSU impreuna - vom pune bazele unui program de campanie electorala". Si astfel, asa-numita "intalnire de impacare" s-a transformat, duminica, intr-o "intalnire a viitorului".Miezul disputei dintre partidele-surori CDU si CSU, mai precis a liderilor acestora, Angela Merkel si Horst Seehofer, a fost, de mai bine de un an si jumatate, problema refugiatilor. Ca prim land, dinspre Austria, lovit de avalansa de refugiati incepand cu vara anului 2015, Bavaria a trebuit sa gestioneze problema. Si a facut-o, insa nu fara oarecare resentimente, la nivel politic.Ametit de sutele de mii de imigranti de data noua, din tarile Orientului Apropiat (si nu numai), seful partidului CSU a gasit solutia "cotei anuale de imigranti". O solutie pragmatica, careia insa Merkel i-a opus dreptul constitutional si international, nerestrictiv numeric, privitor la azil.Seehofer a amenintat chiar, citat de presa germana, ca, daca nu este stipulata aceasta limita superioara de acceptare a refugiatilor, merge "in opozitie". La intalnirea de la finele saptamanii trecute de la Munchen, jurnalistii de la Abendzeitung au pus intrebarea daca el "ramane pe pozitii". Seehofer a raspuns: "Cand fac astfel de afirmatii, ele raman in picioare, nu trebuie sa fie repetate in fiecare zi".Pe langa "amenintarea Schulz", Uniunea mai are de luptat si cu pericolul AfD (Alternativa pentru Germania, partid nationalist cu pronuntate "nuante maro". (maro era culoarea national-socialistilor germani). In Bavaria, AfD se ridica la 10%, iar CSU nu vrea sa permita ascensiunea unei forte politice "la dreapta CSU". Acest lucru nu il vreau, in general, nici crestin-democratii lui Merkel, insa solutia lor este diferita de a crestin-socialilor lui Seehofer.In timp ce Merkel isi lasa deschise optiunile in ceea ce priveste o eventuala coalitie de guvernare impreuna cu Verzii (Die Grune), partid de stanga, capii CSU considera ca, in lupta impotriva populistilor de dreapta, "n-ai voie sa te uiti la stanga, si in nici un caz la Verzi".