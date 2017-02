Franta: Un sondaj arata ca Emmanuel Macron se califica in turul doi al alegerilor prezidentiale, unde ar castiga in fata lui Marine Le Pen

Sondajul realizat de Opinionway arata ca Macron va ajunge in turul doi impreuna cu candidata extremei drepte, Marine Le pen, in fata careia ar castiga cu 65% la 35%.Le Pen ar castiga primul tur al alegerilor cu 26%, urmata de Macron, cu 23%, in timp ce candidatul dreptei, Francois Fillon, puternic afectat de scandalul in care sotia sa ar fi fost platita din bani publici, ar fi eliminat din cursa, cu 20% din voturi.