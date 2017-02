Circa 100 de companii americane, printre care si gigantii IT, isi unesc fortele si ataca in justitie ordinul anti-imigratie al lui Donald Trump

Plangerea, inaintata celui de al 9-lea circuit al Curtii de Apel, a mai fost semnata de firme precum Facebook, Twitter si Intel, dar si de companii non-tech precum Levi Strauss si Chobani. In total, aproape 100 de compani, inclusiv eBay, Netflix si Uber, au semnat plangerea.Interdictia temporara ce vizeaza imigratieia, cea mai contestata miscare a lui Donald Trump facuta in primele 2 saptamani de mandat, se confrunta cu obstacole judiciare cruciale.Administratia Trump are timp pana luni sa justifice ordinul executiv prin care se interzice temporar intrarea in SUA a imigrantilor din 7 tari majoritar musulmane si intrarea refugiatilor, dupa ce un judecator federal din Seattle a blocat vineri actul prezidential cu un ordin de restrictie temporar."Ordinul reprezinta o deviere semnificativa de la principiile echitatii si predictibilitatii care au guvernat sistemul de imigrari al SUA pentru o perioada de peste 50 de ani", se arata in plangere."Ordinul cauzeaza daune semnificative afacerilor americane, inovatiei si, drept rezultat, cresterii economice", spun autorii documentului."Imigrantii sau copiii lor au infiintat peste 200 de companii de pe lista Fortune 500", se mai arata in plangere.Firmele din sectorul tech au fost unele dintre cele mai vocale, opunandu-se politicii anti-imigratie a lui Trump, multi dintre angajatii lor fiind originari din alte tari.