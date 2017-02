Incendiu intr-un salon de masaj pentru picioare din China: 18 morti

Flacarile au izbucnit in incinta salonului Zuxitang din regiunea Tiantai.Martorii au vazut mai multe persoane sarind de la ferestre, dupa ce incendiu a cuprins etajul superior al salonului de mesaj pentru picioare din Zhejiang.Opt cadavre au fost descoperite carbonizate, in vreme ce alte zece persoane au murit la spital.Pana in acest moment nu sunt cunoscute circumstantele care au dus la izbucnirea flacarilor.