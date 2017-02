​Bulgaria: Miting de solidaritate cu protestele din tara in fata ambasadei Romaniei

r al culturii romane si al Romaniei, foarte apreciate de bulgari in general. (Catedra de limba si literatura romana a Universitatii din Sofia a produs si produce generatii dupa generatii de traducatori din romana, care au facut ca pana acum sa avem traduse in bulgara peste 60 de carti romanesti).

Locuitorii din Sofia se aduna la aceasta ora in fata Ambasadei Romane pentru a-si arata solidaritatea cu protestatarii romani si pentru a cere continuare luptei anti-coruptie in Romania si in Bulgaria. "Ceea ce se intampla in Romania este de fapt rezultatul unui act guvernamental care a reusit dintr-o data sa stearga toata echitiatea sociala", a declarat jurnalistul Ivan Radev pentru Radioul National Bulgar, citeaza Novinite Radev este co-organizator al protestului, a studiat limba romana, a tradus carti si este un bun cunoscator al realitatilor politice si sociale din tara noastra.Organizatorul, Ivan Radev , este nu doar un bulgar care a studiat limba romana la Sofia, ci un excelent traducator de literatura romana (a alcatuit si tradus cateva antologii de teatru, a tradus Gellu Naum, Stelian Tanase s.a.) Ivan este un foarte bun cunoscato

Bulgarii admira lupta anticoruptie din Romania si ar vrea si ei un DNA ca al nostru. Se uita cu speranta la noi, gandindu-se ca daca se poate in Romania, se va putea si la ei.

Protestul nu e doar de solidaritate, nu e doar despre noi. Pe pagina lui Ivan exista comentarii care spun "lumina vine de la nord" si "daca da inapoi lupta anticoruptie din Romania, noi nu mai avem nicio speranta", explica Luminita Corneanu pe contul sau de Facebook.