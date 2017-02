Franta: Marine Le Pen isi lanseaza programul electoral pentru prezidentiale: un posibil "Frexit" si renuntarea la euro

"Scopul acestui program este sa ii redam Frantei libertatea si sa ii redam vocea poporului sau", a spus Le Pen in discursul sau.Printre principalele propuneri din manifestul electoral al lui Le Pen se afla si un posibil "Frexit". In viziunea Frontului National, tratatul UE ar trebui renegociat, nu ar trebui sa mai existe moneda unica, nici uniunea vamala si nici reguli de contributie la bugetul comunitar sau legislatia europeana sa aiba intaietate in fata legislatiei locale. Daca tarile membre UE nu sunt de acord cu aceste propuneri, Marine Le Pen isi doreste declansarea unui referendum cu privire la statutul de membru in UE la sase luni dupa alegeri, in cazul in care devine presedinte.Programul nu ofera detalii prea multe in ceea ce priveste renuntarea la moneda europeana unica, insa un oficial al FN, citat de Reuters, spune ca va merge in paralel cu re-denominarea stocului datoriei in noua moneda si dreptului guvernului de a ordona bancii nationale sa ii cumpere obligatiunile. De asemenea, programul prevede o cooperare lejera care ar sine sub control fluctuatiile ratelor schimbului.Un guvern al FN ar fi protectionist: achizitiile publice ar fi deschise doar firmelor franceze daca diferenta de pret nu este foarte mare. Consilierul lui Le Pen, Jean Messiha a declarat pentru Reuters ca FN vrea sa forteze comerciantii sa aiba un anumit procent de produse franceze in magazine, sa reconstruiasca industria Frantei si sa respinga toate tratatele comerciale internationale.Marine Le Pen promite si scaderea impozitelor pe venit si pentru intreprinderile mici si mijlocii, vrea sa scada varsta de pensionare la 60 de ani de la 62 in prezent, sa dea alocatii pentru copii indiferent de veniturile parintilor, sa reduca pretul utilitatilor si sa mentina saptamana de lucru de 53 de ore.De asemenea, numai cetatenii francezi ar avea dreptul la educatie gratuita, iar firmele care angajeaza straini ar fi nevoite sa plateasca o taxa de 10 % din salariile lor.Programul FN mai prevede angajarea a 15.000 de politisti si constructia unor spatii de detentie pentru 40.000 de detinuti. Cetatenii straini care au condamnari, care se afla sub supravegherea serviciilor de informatii pentru legaturi cu organizatii islamice radicale ar fi deportati, iar moscheile cu astfel de legaturi ar fi inchise.In ceea ce priveste imigratia, FN planuieste masuri care sa faca imposibila legalizarea statutului imigrantilor fara documente, ar reduce cererile de azil politic depuse la consulatele Frantei din strainatate. Migratia ar fi redusa la cel mult 10.000 de oameni pe an, iar imigrantii fara documente nu ar ar mai avea acces la sistemul de sanatate.De asemenea, numarul parlamentarilor francezi ar fi redus la jumatate, iar cetatenii ar putea declansa referendumuri daca reusesc sa stranga 500.000 de semnaturi.Sondajele de opinie arata ca Le Pen, in varsta de 48 de ani, ar castiga primul tur de scrutin prevazut la 23 aprilie, insa ar pierde al doilea tur la 7 mai in fata oricarui candidat.Cu toate acestea, liderii FN spera ca sondajele vor da aceleasi erori ca si in Statele Unite."Ni s-a spus ca Donald Trump nu va castiga niciodata razboiul cu mass-media din Statele Unite, dar a castigat... Ni s-a spus ca Marine Le Pen nu ar putea castiga alegerile prezidentiale, dar pe 7 mai va castiga", a spus Jean-Lin Lacapelle, unul dintre liderii partidului.Emmanuel Macron, candidatul centrist pro-european, care, conform sondajelor, ar trebui sa se confrunte cu Le Pen in turul al doilea, va participa si el la un miting electoral tot la Lyon.