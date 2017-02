O consiliera a lui Trump evoca un masacru ce nu a avut loc, pentru a apara masurile presedintelui privind imigratia

Consiliera lui Donald Trump Kellyanne Conway a evocat un masacru care nu a avut loc niciodata, intr-o incercare de a apara decretul privind imigratia semnat de Donald Trump saptamana trecuta, relateaza RTL.

Consiliera, cunoscuta pentru ca a declarat ca administratia prezidentiala a prezentat "fapte alternative" cand a spus ca multimea care a asistat la investitura lui Trump a fost cea mai numeroasa din istorie, a afirmat, intr-un interviu pentru MSNBC, ca ordinul executiv antiimigratie al lui Trump este identic cu o masura luata de predecesorul sau, Barack Obama.

"Pariez ca este o informatie noua pentru oameni ca presedintele Obama a suspendat timp de sase luni programul pentru refugiati irakieni, dupa ce doi irakieni care au intrat in tara s-au radicalizat si au planificat masacrul de la Bowling Green. Acest lucru nu a fost prezentat in presa", a afirmat ea, potrivit News.ro.



Nu a existat niciodata un masacru la Bowling Green, un orasel linistit din Kentucky.

Doi irakieni care locuiau la Bowling Green au fost inculpati in 2011 pentru ca au incercat sa trimita bani si arme al-Qaida si pentru ca au folosit bombe artizanale impotriva soldatilor americani in perioada in care inca se aflau in Irak. Ambii se afla in prezent in inchisoare.

Dupa acest incident, Barack Obama a ordonat o inasprire a verificarilor refugiatilor irakieni, insa nu a suspendat programul de primire.

La trei zile dupa investire, Conway a declarat pentru NBC News ca afirmatia purtatorului de cuvant al Casei Albe Sean Spicer, potrivit careia multimea stransa pentru investitura lui Donald Trump a fost cea mai mare din istorie pentru un astfel de eveniment, nu a fost falsa, ci a reprezentat "fapte alternative".

"Dumneavoastra spuneti ca este fals. Iar ei ofera - Sean Spicer, secretarul nostru de presa - a oferit fapte alternative", a afirmat ea.

"Faptele alternative nu sunt fapte, sunt falsuri", i-a raspuns moderatorul Chuck Todd.

Conway a incercat sa duca discutia spre alte subiecte, dar mai tarziu in interviu Todd a intrebat din nou: "Care a fost motivul pentru aceasta cearta ridicola privind marimea multimii?"

"Treaba dumneavoastra nu este sa numiti ridicole lucrurile spuse de secretarul nostru de presa si de presedintele nostru. Nu este treaba dumneavoastra aceasta", a raspuns ea.

"Puteti raspunde, va rog, la intrebare? De ce a facut acest lucru? Nu ati raspuns - este doar o intrebare" a continuat moderatorul.

"Voi raspunde astfel: Ganditi-ca la ce le-ati spus telespectatorilor dumneavoastra. De aceea ne simtim obligati sa iesim si sa lamurim lucrurile si sa prezentam fapte alternative", a raspuns Conway.