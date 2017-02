Norvegia a fost tinta unui atac cibernetic din partea unui grup de hackeri care are legaturi cu Kremlinul

Cunoscut sub numele de APT 29, gruparea indicata de Oslo a mai fost acuzata ca s-ar afla in spatele unui atac cibernetic care a vizat alegerile prezidentiale americane de anul trecut."Noua conturi diferite de mail au fost tinta a ceea ce numim spear phishing", a declarat Arne Christian Haugstaayl, un oficial al serviciului de informatii interne(PST), pentru televiziunea TV2."Este dificil de stiut care era obiectivul"operatiunii", a adaugat el, precizand ca Norvegia a fost alertata de o tara aliata.Se crede ca hackerii nu au reusit sa obtina informatii confidentiale.Norvegia, tara membra a NATO, si Rusia intretineau in general relatii de buna vecinatate, dar relatiile s-au tensionat puternic in urma crizei ucrainene.Regatul scandinav l-a convocat miercuri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta fata de refuzul Moscovei de a acorda vize pentru doi deputati, inscrisi pe lista persoanelor indezirabile in Rusia.Moscova a fost iritata si de amplasarea a 300 de soldati americani in Norvegia.