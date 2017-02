​Protestele trec granita. Bulgarii si Moldoveni ies in strada. Manifestatii la Sofia si Chisinau in semn de sprijin

"Daca Romania ar face pasi inapoi in lupta anticoruptie ar fi un semn foarte rau pentru Bulgaria. In ultimii ani Romania a aratat cu succes ca exista sperante pentru un stat de drept functional", se arata pe pagina protestului de pe Facebook "Deloc surprinzator, sutinatorii status quo-ului din Bulgaria tresar de fiecare data cand se vorbeste despre justitia din Romania. Din aceasta cauza este important ca romanii sa reuseasca si sa demonstreze ca ce au castigat in ultimii ani este ireversibil", se mai mentioneaza.Un alt protest, in semn de solidaritate, va fi tinut la Chisinau, acolo unde va fi organizat un mars de sustinere sub deviza: "Doua state, aceias hoti"."Marsul solidaritatii se inscrie in contextul manifestatiilor masive din Romania, unde in ultimele trei zile au avut loc cele mai mari proteste de dupa Revolutie. Mai multi activisti, reprezentanti ai societatii civile, precum si membri ai Platformei Demnitate si Adevar sustin marsul", relateaza jurnal.md.